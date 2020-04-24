Avrupa Voleybol Konfederasyonu CEV'in kararı: tüm kupalar iptal
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonki CEV organizasyonlarının tümünün (Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası) iptal edildiğini açıkladı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), koronavirüs salgını nedeniyle bu sezonki CEV organizasyonlarının tümünün (Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası) iptal edildiğini açıkladı.
CEV ayrıntıları ise şöyle açıkladı:
■ Bu kupalardaki para ödüllerinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı takımlara dağıtılacak.
■ CEV Yönetim Kurulu’nun, paydaşlarını desteklemek üzere yaklaşık 11,5 milyon Euro civarında yardım paketi onaylandı.
■ Milli takım düzeyindeki Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Gümüş Ligi organizasyonları da iptal edildi.