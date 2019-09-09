Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’nın son gününde 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı. G

ençler Dünya ve Avrupa şampiyonu artı 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile 73 kiloda Huri Korkut, Avrupa şampiyonu olurken, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ile artı 87 Muhammed Emin Açıkgöz bronz madalya aldı.

Bu sonuçlarla milliler şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamladı. Türkiye, erkekler ve kadınlar genel klasmanda Avrupa ikincisi oldu.

Önceki günlerde; Ferhat Can Kavurat altın, Fatma Keleş, Havva Nur Çoban, İkra Kayır ve Mahmut Küskü gümüş, Hakan Reçber, Hüseyin Kartal ve Gülsüm Gültekin bronz madalya elde etmişti.







