Avrupa ülkeleri salgınla mücadelede daha katı tedbirlere geçiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri vaka sayılarında en yüksek artışların yaşandığı Avrupa ülkeleri, yeniden katı tedbirler almaya başladı. Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede sokağa çıkma, seyahat etme ve toplanma kısıtlamaları uygulanırken, mağazalar, alışveriş merkezleri, restoranlar da kapatıldı.

Fransa genelinde 30 Ekim'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasına karar verilirken, 1 Aralık'a kadar sürecek bu uygulamaya göre, insanlar sadece işlerine ve sağlık kuruluşlarına gitmek, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak, köpeklerini gezdirmek ve evlerinin yakınında yürüyüş yapmak için dışarı çıkabilecek.

İnsanlarda mümkünse işlerini evden takip etmeleri istenirken, Fransızların dışarı çıktıklarında İçişleri Bakanlığı sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Üniversiteler dışında tüm okulların açık olduğu Fransa'da, kafe, bar, restoran, mağaza, sinema, tiyatro ve spor salonlarının yanı sıra market, eczane ve banka gibi temel ihtiyaç hizmeti veren yerler dışında tüm işletmeler kapatıldı.

Fransa'da şehirler arası seyahat de yasaklandı.