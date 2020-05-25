Avrupa ülkeleri Corona virüs tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının 8 bin 955, can kaybının ise 315 olduğu Çekya'da, normalleşme sürecinin üçüncü adımı olarak ekonomiyi ve sosyal yaşamı kısıtlayan bazı tedbirler gevşetildi.

Ülke genelinde restoran, kafe ve otellerin yeniden açılmasına ve 300 kişiye kadar katılımlı etkinliklere izin verildi.

İlköğretimde yaklaşık 2 ay sonra yeniden ders başı yapılırken, açık alanda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığı ülkede, saray gibi turistlik mekanlar ziyarete açıldı, yüzme havuzları yeniden hizmete girdi.

Polonya'da ilkokullar kademeli olarak açılıyor

Vaka sayısının 21 bin 440, can kaybının ise 996 olduğu Polonya'da ise ilkokullar öğrencilerine yeniden kapılarını açarken, ortaokul ve liselerde eğitimin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor.

Ülkede eğitime 12 Mart'ta ara verilmişti.

Can kaybının 99, virüs bulaşan kişi sayısının 2 bin 244 olduğu Hırvatistan'da ise bugünden itibaren ilköğretim dördüncü sınıfa kadar olan öğrenciler, yeniden okullarında eğitime başladı.

Bilim ve Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ailede ağır bir rahatsızlığı olanların çocukları okula göndermekle yükümlü olmadığı belirtilirken, Hırvatistan Kamu Sağlığı Kurumu, okulların tüm öğrenciler için güvenli olduğunu duyurdu.

Avusturya ve İtalya arasında sınırların yeniden açılması tartışması

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İtalyan mevkidaşıyla iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılmasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Sebastian Kurz'un salgınla mücadelede istenilen seviyeye ulaşmamış ülkelerle sınırların açılmayacağı yönündeki açıklaması, başta İtalya olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine yol açmıştı.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 hasta sayısındaki ciddi düşüş ve özellikle bazı eyaletlerde yeni vaka görülmemesi, yoğun bakım hastalarının bulunmaması, maske kullanımının tamamen kaldırılması tartışmalarını gündeme taşıdı.

Karintiya (Karnten) gibi bazı eyaletlerin başkanları, maske kullanma zorunluluğunun kaldırılması yönünde girişimde bulunacaklarını açıkladı.