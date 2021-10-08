Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup maçlarında tarihi bir sonuç ortaya çıktı. Portekiz konuk ettiği Liechtenstein'a adeta gol olup yağdı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında rakip fileleri tam 9 kez sarsan Portekiz ikinci yarıda tempoyu düşürdü. 62 ve 76'da attığı gollerle gövde gösterisi yapan Portekiz sahadan 11-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-Yeşilliler'e tarihi zaferi getiren golleri; Goncalo Matias Ramos (4), Fabio Silva (2), Nuno Tavares, Riberio Almeida, Fabio Vieira, Tiago Tomas ve Francisco Fernandes Conceiçao kaydetti.

Bu sonuçla Portekiz 6 puana yükselirken, Liechtenstein henüz puanla tanışamadı.