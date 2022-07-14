Bu yıl bir kez daha Selçuk’ta düzenlenen Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası kentin tanıtımına katkı sağlıyor. Önemli spor organizasyonları ve kültür sanat etkenliklerinin merkezi olan Selçuk Pamucak Sahili’nde Avrupa’nın en iyi U20 oyuncuları mücadele edecek. Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu işbirliğiyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye de ev sahibi ülke olarak 3 erkek 1 kadın voleybol takımı olmak üzere toplam dört takımla katılıyor.

35 ülkeden 64 takım Pamucak’ta

Organizasyon sorumlusu Gürsel Yeşiltaş, iki yıl önce Pamucak Sahili’nde düzenlenen 18 yaş altı ve 22 yaş altı Avrupa Şampiyonalarına değinerek, "Yeniden bir Avrupa Plaj Voleybolu şampiyonası ile Pamucak Plajı’nda olmak bizim için büyük mutluluk. Yeniden Pamucak diyorum ben. Takımlarımızın hazırlıkları beş altı gün öncesinde başladı. Biz turnuvamıza ana tablo maçları ile başlamış olduk. 35’e yakın ülkeden 32 kadın, 32 erkek takımının katılımıyla pazar gününe kadar mücadele edeceğiz. Biz de ev sahibi ülke olarak 4 takımla katılıyoruz. Gençlerimizin uluslararası bir organizasyonda yer alarak onları olimpiyatlara hazırlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bütün voleybol severleri Pamucak Sahili’ne davet eden Yeşiltaş, "Bu organizasyonda bize ev sahipliği yapan Selçuk Belediyesi’ne, çalışanlarına, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e, Türkiye Voleybol Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş organizasyona geniş bir katılım sağlandığını belirterek, "Selçuk’ta U20 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası’nı gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye Voleybol Federasyonu olarak daha çok denetleme ve gözetleme görevimizi sürdürüyoruz. Bu turnuvanın gerçekleşmesine katkı sunan il ve ilçe gençlik ve spor müdürlüğümüze, Selçuk Belediyesi’ne federasyonumuz ve plaj voleybolu severler adına teşekkürlerimizi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

İHA