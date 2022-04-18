Avrupa Triatlon Kupası sona erdi

Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Mersin’de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Tiratlon Gençler Kupası ile ulusal sprint ve puanlı paratriatlon yarışları tamamlandı. 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun ter döktüğü yarışlara Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. 2022 Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası elit kadınlar ve elit erkekler yarışlarında dünyanın önde gelen triatlon sporcuları mücadele etti. Elit kadınlarda Almanya’dan Tanja Neubert birinci, İsviçre’den Nora Gmür ikinci ve Polonya’dan Roksana Slupek üçüncü oldu. Elit erkeklerde ise Fas’tan Jawad Abdelmoula birinci, Macaristan’dan Csongor Lehmann ikinci ve Almanya’dan Henry Graf üçüncü oldu. Milli sporcularımız Gültigin Er 43’üncü, Enes Kızılcık ise yarışı 49’uncu sırada tamamladı.

Son gün elit kadınlar ve erkeklerde dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Avrupa Triatlon Birliği Temsilcisi Zeljko Bujik takdim etti. Madalya töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Mersin ve Yenişehir’in dünyanın dört bir yanında duyulmasının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda Dünya Triatlon Kupası’nı Mersin’de düzenlemek istediklerini söyledi.

DHA