Bordo-Mavilililer, John Obi Mikel’in ardından transferde yine yılın bombasını patlatıyor... Fırtına geçen sezon İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi’nde zafere uzanan Daniel Sturridge’i önceki gün İstanbul’a getirdi. Bu gelişmenin ardından Avrupa, Trabzonspor’u konuşmaya başladı.

‘Trabzon için Türkiye’ye gitti’

Dünyanın en popüler spor sitelerinden birisi olan BBC Sport, ‘Sturridge, Trabzonspor için Türkiye’ye gitti’ ifadelerini kullanırken, İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun da, ‘Sturridge transferini tamamlamak için Türkiye’ye indi’ manşetini attı.

‘Haftalık 57 bin Pound...’

Team Talks, ‘Sturridge haftalık 57 bin Pound’luk sözleşmeyi imzalamak için Türkiye’ye gitti’, Sportssport, ‘Sturridge 6 yıl sonra Anfield’dan ayrıldı, Türkiye’ye gitti’, Nau.ch ve Besoccer da ‘Sturridge, Trabzonspor’da’ başlıkları ile transferi okuyucularına duyurdu.

13 takım istedi, Fırtına'yı seçti

Manchester City, Chelsea ve Liverpool’da görev yapan Sturridge transferin en gözde ismiydi. İngiliz yıldızı tam 13 takım istedi, o Fırtına’yı seçti. 2 kez Devler Ligi’ni kazanan başarılı oyuncu, ülkemize gelen en kariyerli isimlerden birisi olacak.

Daniel Sturridge... Devlerle dolu bir kariyeri olan, Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi ekiplerde forma giyen yıldız oyuncu, son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düştü. Bu nedenle Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 29 yaşındaki futbolcu, bonservisini eline aldı ve transferin en gözde ismi oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe başta olmak üzere, ABD, Meksika ve Avrupa ülkelerinden tam 13 takımın istediği İngiliz oyuncu, Avrupa Ligi faktörü nedeniyle Fırtına’yı seçti.

Obi Mikel’le beraber...

Başarılı futbolcu, Karadeniz ekibine resmi imzayı attığı takdirde Türkiye’ye gelen en kariyerli isimlerden biri olacak. Tecrübeli oyuncu, 2011-2012 sezonunda Chelsea ile, geçen sezon da Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bordo-Mavililer’in bu sezon kadrosuna kattığı bir diğer yıldızı Obi Mikel de 2011-12’de Sturridge ile beraber Chelsea’de en prestijli kupayı kazanmıştı.











