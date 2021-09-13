Avrupa Tekvando Birliği’nin 2025 yılına kadar sürecek yönetimini belirleyen genel kurulu, İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan ve mevcut başkan Sakis Pragalos ve ekibinin güven tazeleyerek 4 yıllığına yeniden seçildiği genel kurulda yönetim kurulunda iki Türk isim yer aldı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, asbaşkan olarak görevini devam ettirirken; Federasyon Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz da yeniden yönetime seçildi.

ŞAHİN: TÜRKİYE’NİN AĞIRLIĞI HER KADEMEDE HİSSEDİLİYOR

Başkan Şahin, genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada, istikrarın her zaman başarı getirdiğini vurgulayarak, “Tekvandoda dünyanın en başarılı kıtası haline gelen Avrupa’nın yönetiminde yolumuza devam ediyoruz. Avrupa ve dünya tekvandosunda Türkiye’nin ağırlığı her kademede hissediliyor. Bugün de bunun bir sonucunu gördük. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

DHA