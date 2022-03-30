Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev’i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.

Feyzullah Aktürk maçın ardından da açıklamalarda bulundu. Gururlu olduğunu ifade eden Aktürk, “Bundan önceki abilerim ve ustalarım yüzüncüye kadar getirdi. Şampiyon olunca bana nasip oldu. U23 yaş altında şampiyon oldum, bugün burada şampiyon oldum. Bütün herkesin bana inancı vardı. Kimsenin inancını boşa çıkarmadım” dedi.

Şeref Eroğlu: “Sporcularımız geri adım atmayacak”

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise yaptığı açıklamada, “20 günde Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak, görebilmek çok önemli. Feyzullah’ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik. Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak dedik. Sporcularıma ve ekibime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Budapeşte(MACARİSTAN), (DHA)