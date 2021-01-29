Altınordu Futbol Akademisi, en başta Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder olmak üzere bugüne kadar çok sayıda yıldız futbolcu yetiştirdi. ALFA’nın son dönemdeki en büyük keşfi ise Burak İnce oldu. Yıldız oyuncu, 2015-2016 sezonunda iki profesyonel futbolcu Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol’un bonservisleri karşılığında henüz 12 yaşındayken Manisaspor’dan Altınordu’ya transfer edildi. 17 yaşındaki Burak, genç yaşına rağmen kariyer basamaklarını hızlı tırmandı.

Hepsini geride bıraktı

Futbol pazarının nabzını tutan www.transfermarkt.com sitesinin verilerine göre Burak İnce, 17 yaş altı kategorisinde dünyanın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor. Değeri en az 1 milyon Euro olarak gösterilen Burak İnce’yi Kayserisporlu Emre Demir, Angers’lı Muhammed Ali Cho ve Botafogo’lu Matheus Nascimento takip ediyor. Burak İnce, her geçen gün başardıklarıyla rakipleriyle arasındaki farkı açıyor, Manchester City ve Chelsea başta olmak üzere Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor.

1. Lig’de tarihe geçti

Altınordu’nun 18 Ağustos 2019 tarihinde Hatayspor ile oynadığı TFF 1. Lig maçında 87. dakikasında sahaya adımını atan Burak İnce, o gün sadece 15 yaş, 6 ay, 29 günlüktü. 14 Eylül 2019 tarihindeki 4-1’lik Eskişehirspors maçının 87. dakikasında rakip fileleri sarstığında ise TFF 1. Lig’de son 10 sezonun en genç golcüsü unvanını almıştı.

‘Hedefim Premier Lig’

Burak İnce, Premier Lig’i hedeflediğini söyleyerek, “Akademi’de yetişen her oyuncu, Avrupa’nın beş büyük liginde oynamayı kendine hedef edinir. Çağlar ve Cengiz ağabeylerimin yolundan yürüyorum ve Premier Lig için çalışıyorum. Benim ardımdan da çok sayıda Altınordulu genç, bu yürüyüşü devam ettirip Avrupa liglerinde boy göstermeye devam edecek” dedi.