UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatından memnun olmayan ve daha fazla gelir kaynağı yaratabileceklerini düşünen dev kulüpler, Kupa 1'de yarışmayı reddedip, Avrupa Süper Ligi projesini ortaya atmıştı. Avrupa Süper Ligi'nin; kurucu ortağı olmayı planlayan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, Inter ve Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dahi pek 'süper' değil...









Tottenham ile Milan...

İngilizler'den; Arsenal ile Manchester United bu sezon için Devler Ligi bileti alamadı. Juventus, Atletico Madrid ve Barcelona gibi devler de Şampiyonlar Ligi'nde yer aldıkları gruptan çıkamadı. Tottenham ile Milan'ın durumu da pek parlak değil. İki dev de son maçlarını kaybederlerse Şampiyonlar Ligi'ne havlu atacak.

Görüşmeler devam ediyor

Avrupa Süper Ligi geri mi dönüyor? Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham 2021'deki başarısızlıka sonuçlanan oluşumdan 48 saat içinde projeden çekilmişti. Yenilenmiş bir Süper Lig önerisini destekleyen şirket olan A22 Sports'a CEO olarak atanan Bernd Reichart, İngiliz kulüpleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

'2 gün boyunca uyumadım'

Geçtiğimiz hafta Barcelona ve Juventus ile birlikte Avrupa Süper Ligi projesinden vazgeçmeyen Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez, UEFA'yı eleştirerek, "UEFA, alakasız takımlar arasındaki maç sayısını artırıyor. Bu hasta durumdaki futbolun çöküşünü hızlandıracak" yorumunu yapmıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise son açıklamasında, "Avrupa Süper Ligi projesi ilk ortaya çıktığında 2 gün boyunca uyumadım. Hiçbir şey yemedim, içmedim. Hem destek telefonları hem de tehdit telefonları aldım. Bir kez daha bunun gündeme geleceğinden şüpheliyim! Egoları için bir şeyler talep etmeye devam eden üç kulüp başkanımız var, ancak atılma korkusuyla Şampiyonlar Ligi'ne ilk kaydolanlar da onlar oldu" ifadelerini kullandı.











