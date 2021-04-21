Lucescu, "Temelinde Amerikalılar var" derken Bielsa da, "Zenginler güçlendikçe, hep ayrıcalık ister" diye konuştu. Ligin içindeki Liverpool'dan Klopp, " Süper Lig 'e karşıyım" ve M.City'den Guardiola ise "Bu spor değil" dediler.

Gianni Infantino (FIFA Başkanı): Avrupa Süper Ligi’ni FIFA olarak şiddetle reddediyoruz. Kendi yoluna gitmeyi tercih edenler, seçimlerinden dolayı sorumlu olacaklardır.

Boris Johnson (İngiltere Başbakanı): Ülke sınırları içerisinde Avrupa Süper Ligi maçları yasaklanacak. 6 İngiliz kulübünün orada oynamasına karşı yasa çıkarılacak.

Jürgen Klopp (Liverpool hocası): Süper Lig'e karşıyım ve bu konuda fikrim değişmedi. Mesele sadece para ve bizle birlikte oyuncular, bu sürecin içerisine dahil değiliz.

Pep Guardiola (M.City hocası): Süper Lig, bir spor değil. Orada kaybetmek ve kazanmanın önemi bulunmuyor. Bu kulüplerin başkanları çıkıp, bu adil olmayan planlarını anlatmalı.

Fritz Keller (Almanya FF Başkanı): Söz konusu kulüpler, sadece ceplerini değil, onları dünyanın en iyi kulüpleri yapan taraftarlarını düşünene kadar tüm turnuvalardan men edilmeli.

Jamie Carragher (Eski futbolcu): Liverpool, utanç verici bir hale geldi. Bu kulüpte bizden önce gelen ve aynı derecede utanacak birçok insanın olduğunu düşünüyorum.

Mircea Lucescu (D.Kiev hocası): Süper Lig'in temelinde ABD'de yaptıklarını Avrupa'da yapmak isteyen Amerikalılar var. Kazanılan para, hissedarlara dağıtılacak. Diğer ülkelerin evrimi engellenecek. Utanç verici.

Marcelo Bielsa (Leeds hocası): Şaşırmadım. Artık modern dünya zenginlerin, yoksulların daha da yoksullaşması pahasına daha çok zenginleşerek güçlenmesi üzerine kurulu. Zenginler güçlendikçe, daha fazla ayrıcalık ister. Bu böyle!

Huzur içinde uyu futbol !

Önceki günkü Leeds-Liverpool maçı öncesi ev sahibi ekibin taraftarları stat dışında, Süper Lig'e ve bu oluşuma katılan Liverpool'a tepki gösterdi. Leeds oyuncuları ısınmaya, "Futbol taraftar içindir" yazılı tişörtlerle çıktı. Bir kişi, modern futbolun kuruşulu olarak bilinen 1863 tarihinden yola çıkarak bir kartonun üzerine, "Huzur içinde uyu futbol. 1863-2021" diyerek, bu oyunun öleceğine vurgu yaptı.