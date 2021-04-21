Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulan Avrupa Süper Ligi'nde ayrılıklar art arda geliyor. Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılma sürecini başlattığını duyurdu. İngiliz kulüplerinin ardından Milan'ın da Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya karar verdiği iddia ediliyor. Atletico Madrid'in ise Avrupa Süper Ligi'nde devam edip etmeyeceğine, kısa süre içerisinde karar vereceği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Sky Sport Italia, Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını son dakika bilgisi olarak duyurdu.

Chelsea'nin çekilme işlemleri sürüyor

Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmayan ve Avrupa Süper Ligi'nde şu an devam eden tek İngiliz ekibi olan Chelsea'de taraftarlar, takımı Brighton Hove Albion maçı öncesi protesto etti. "Taraftarlar müşteri değildir", "(Futbol) Fakirler tarafından kuruldu, zenginler tarafından çalındı" yazılı pankartlar taşıyan yaklaşık 1000 taraftar, Chelsea’nin Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmasını istedi.

Telegraph'a göre; Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilme işlemleri sürüyor. Resmi açıklama, kısa süre içerisinde yapılacak.

Boris Johnson'dan rest!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu 12 kulübün 'Avrupa Süper Ligi' adıyla birleşmelerini önlemek için gereken her şeyi yapacaklarını açıklamıştı. Yeni oluşumu engellemek için gereken her şeyi yapacaklarını belirten Johnson, "Bunun taraftarlar ve ülkedeki futbol için iyi bir adım olduğunu düşünmüyorum" demişti.

İngiltere’nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuştu.



