Avrupa Süper Ligi darmadağın oluyor! Hayal 48 saat sürdü...

Avrupa Süper Ligi projesi darmadağın oluyor. Önceki gece ortaya atılan ve 12 kulübün onayladığı 'kapalı devre lig' projesi Avrupa Süper Ligi, kulüplere önemli gelir getireceği ortaya atılmıştı. Premier Lig'den 'Big 6' olarak adlandırılan takımların yanında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ayrıca Milan, Inter ve Juventus bu oluşumda yer almıştı. Fakat gelen tepkiler, başta İngiltere hükümeti olmak üzere ülkelerin aldığı önemlerle, UEFA-FIFA'nın açıklamaları ve yeni adımları ayrıca taraftarların, medyanın tepkileri sonucu proje çatırdadı.





Manchester City ve Chelsea ayrılıyor

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City ve Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılacağı bilgisine ulaşıldı. BBC Sport'un haberine göre Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek istediğini belirten ve bu doğrultuda gerekli evraklarını hazırlayan ilk takım oldu. Chelsea'nin ardından Manchester City de çekilme kararı aldı.

Barcelona'dan genel kurul açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, “Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Bu kulüp, onların kulübü. Karar da onların.” ifadelerini kullanarak açık kapı bıraktı

La Liga ekiplerinde Atletico Madrid'in de bu projeden ayrılmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Pep Guardiola'dan veto

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi ile ilgili konuştu. Futbolun geleceği için netlik olması gerektiğini savunan Guardiola, durumun kendileri açısından rahatsız edici olduğunu ve takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamamalarının adil olmadığını söyledi.









Liverpool da ayrılabilir

İngiliz basınından The Sun ise bir kulübün taraftar baskısı nedeniyle turnuvadan çekilebileceğini yazdı. Bu kulübün Liverpool olduğu düşünülüyor. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.

Toplantı kararı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa Süper Ligi'ni kuran 12 kulübün yetkilileri, ayrılık kararlarını görüşmek ve organizasyonu tamamen feshetmek için bu gece toplanma kararı aldı.









İngiltere Kültür ve Spor Bakanı Oliver Dowden, "Chelsea ve Manchester City'nin gösterdiği duyarlılık önemli, diğerlerini de hızla onları takip etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanarak gelişmeleri doğrulamış oldu







