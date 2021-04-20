Avrupa Süper Ligi darmadağın oldu! Hayal 48 saat sürdü...

Avrupa Süper Ligi projesi darmadağın oldu. Önceki gece ortaya atılan ve 12 kulübün onayladığı 'kapalı devre lig' projesi Avrupa Süper Ligi, kulüplere önemli gelir getireceği ortaya atılmıştı. Premier Lig'den 'Big 6' olarak adlandırılan takımların yanında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ayrıca Milan, Inter ve Juventus bu oluşumda yer almıştı.

Fakat gelen tepkiler, başta İngiltere hükümeti olmak üzere ülkelerin aldığı önemler, UEFA ve FIFA'nın açıklamaları ve yeni adımları ayrıca taraftarların, medyanın tepkileri sonucu proje çatırdadı.





Manchester City resmen düğmeye bastı

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester City ve Chelsea'nin Avrupa Süper Ligi projesinden ayrılacağı bilgisine ulaşılmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Manchester City resmi çalışmalara başladığını duyurdu.

Toplantı sonrası İngiliz kulüpleri ayrıldı

Gecenin geç saatlerinde gerçekleştirilen toplantının ardından Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Tottenham kulüpleri de resmi hesaplarından Avrupa Süper Ligi projesinden ayrıldıklarını bildirdi. Chelsea tarafında ise hukuki sürecin devam ettiği belirtildi

Milan iddiası

İngiliz kulüpleri sonrası İtalyan ekibi AC Milan'ın da Avrupa Süper Ligi'nden ayrılacağı iddia edildi. The Athletic'ten David Ornstein, bu bilgiyi sosyal medyadan paylaştı.

Barcelona'dan genel kurul açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, “Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak. Bu kulüp, onların kulübü. Karar da onların.” ifadelerini kullanarak açık kapı bıraktı

La Liga ekiplerinde Atletico Madrid'in de bu projeden ayrılmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.









Pep Guardiola'dan veto etmişti

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Avrupa Süper Ligi ile ilgili konuştu. Futbolun geleceği için netlik olması gerektiğini savunan Guardiola, durumun kendileri açısından rahatsız edici olduğunu ve takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamamalarının adil olmadığını söyledi.





Liverpool oyuncuları da sosyal medya hesaplarından Avrupa Süper Ligi fikrini beğenmediklerini dile getirmişti















