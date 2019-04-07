Avrupa sunucusunda FORG1VEN rüzgarı esiyor

Efsanevi saldırı gücü taşıyıcısı Konstantinos-Napoleon “FORG1VEN” Tzortziou, lige dönmeye hazır gibi gözüküyor. Zira oyuncu, takım aradığını açıklamasının ardından 1 hafta içinde derecelide şampiyonluk aşamasına ulaşmayı başardı.

Bir kez daha Avrupa sahnesinde oynamaya hazırlanan FORG1VEN, lige katılmak için çok sıkı çalışıyor. League of Legends’daki istatistiklerinize ulaşabileceğiniz OP.GG’ye göre oyuncu “DeepblueIBM” kullanıcı adı altında mücadele ediyor. Ayrıca oyuncu, son 20 maçından 15‘ini kazanmış durumda. Özellikle Lucian, Vayne ve Caitlyn tercih ettiği görülen oyuncunun bu üç şampiyonla sahip olduğu galibiyet oranı ise yüzde 60.

Yıldız oyuncunun ayrıca bir eşi de bulunuyor. “swqswqdeqzawq” adlı oyuncuyla sürekli oyuna giren FORG1VEN, bu oyuncuyla oynadığı son 7 oyundaki galibiyet oranı yüzde 86. Bu rastgele isimli oyuncunun ise eski profesyonel oyuncu ve şimdilerde sadece FORG1VEN ile alt koridorda oynamak üzere tekliflere açık olduğunu duyuran Jesse “Jesiz” Le olduğu düşünülüyor. FORG1VEN’in son zamanlardaki hayatı oyuna tekrar kendini vermek ve yeniden üst seviyeye çıkmak gibi görünüyor. Mevsimin sonunda oyuncunun yüksek ihtimal bir LEC takımıyla anlaşması bekleniyor. (Playerbros)