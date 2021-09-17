Avrupa Spor Haftası dolu dolu geçecek!

Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilde 23-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek programların hazırlıklarının sürdüğünü, spor etkinliklerine "3’ten 93"e sloganıyla her yaş grubundan katılımının beklendiğini söyledi.

Avrupa Spor Haftası’nın topluma iletilecek mesajları önemli olduğunu dile getiren Bölükbaşı, şunları söyledi:

"Avrupa Spor Haftası ile bütünleşen eylül ayına geldik. Bu hafta nedeniyle etkinliklere 2019’da başladık, 2020’de devam ettik ve bu yıl ise daha kurumsal ve daha fazla etkinliklerle yapacağız. 23-30 Eylül Avrupa Spor Haftası kapsamında, Ankara’da Anıttepe Spor Kompleksi’nde bir açılış yapacağız, gün boyu etkinlikler, akşama da konserimiz olacak. 3’ten 93’e herkesi özellikle de ebeveynleri çocuklarıyla bekliyoruz. Hareketle dolu, güçlü etkinliklerin olacağı açılışımızı yapacağız. Vatandaşlarımız, 81 ilimizde yapılacak etkinliklerimizi federasyonumuzun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Yürüyüş, bisiklet, rafting ve yüzme gibi nerede, hangi etkinlik varsa o etkinlik grubuna dahil olabiliyorsunuz."

Stres ve hareketsiz yaşamın neden olduğu sorunlara farkındalık oluşturmak amacıyla, toplumun sağlığını olumlu etkileyecek mesajlar vermek istediklerini belirten Bölükbaşı, şöyle devam etti:

"Bu sene yeni bir adım attık. Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve spor kulüpleri de kendi etkinliklerini düzenleyebilecek. İnternet sitemizden etkinlik yapacakları bölgeyi belirleyerek ve grupları çağırarak, birlikte etkinlik yapabilecekler. 25 Eylül Cumartesi günü İzmir Gündoğdu Meydanı’nda olacağız. ’Be active night’ gecesi yapacağız. Bütün vatandaşlarımız hem hareket edecek hem müzik dinleyecekler, ünlü sanatçılarımızı konuk edeceğimiz bir konserimiz olacak. Bu haftamız tüm ülkede etkinliklerle geçecek. Özellikle yaklaşık iki yıldır yaşadığımız salgının etkisini ortadan kaldırmak için evde sıkılmış bireylere, enerjilerini tekrar kazanmaları için etkinlikler hazırladık. Vatandaşlarımıza spordaki altyapı yatırımlarını anlatırken hem de olası hastalıklara yakalanmamak için hareket etmemeyi hayatımıza dahil etmek gerektiğini hatırlatacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılışımıza katılacak, Gençlik Spor İl Müdürlükleri, valiliklerimiz seferber olacak. Tüm vatandaşlarımıza hareket etmeyi hatırlatmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Spor Haftası geçen sene çok güçlü geçti. Bu sene de daha çok üstüne koyarak hazırladığımız farklı etkinliklerle bir arada olacağız."

-"Bu sene çok daha güçlü bir organizasyon yapacağız"

Geçen yıl 100 binlerce kişiye ulaşıldığını, bu sene de çok fazla kişiye ulaşmanın önemine değinen Bölükbaşı, "İlk sene ’Beraber yürüyelim’ etkinliği ile başladık, geçen sene bütün branşlarımızla etkinlik yaptık, bu sene ise ilçelerimize kadar, tüm branşları da içine alarak çok daha güçlü bir organizasyon yapacağız." dedi

Ankara’daki açılışla beraber 7 ilde canlı bağlantı yaparak etkinliklerin başlatılacağını ifade eden Bölükbaşı, "Avrupa Birliği ilerleme raporunda bu etkinliği en iyi yapan ülke Türkiye olarak seçildi, etkinliğimizin dört dörtlük yapılmasından övgüyle bahsedildi. 2020 yılında Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 ilimizde paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, Türkiye’den en başarılı ülke uygulaması şeklinde övgüyle bahsedilmesi verilen emeklerin ve yatırımların karşılığının alındığının da göstergesidir." diye konuştu.

Bölükbaşı, sağlıklı yaşamın topluma kazandırılması ile ilgili çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Birliği tarafından 2020 yılında seçildiğim Avrupa Birliği Spor Elçiliği görevim 2021 yılında da devam etti. Türkiye’nin özellikle de salgın dönemine rağmen, Avrupa Spor Haftası’nı diğer ülkelere kıyasla çok iyi ve en çok etkinliği yapabilen ülke olduğu anlaşıldı. Bir hafta sürecek güçlü organizasyonlarımızla spor yapma kültürünün topluma hatırlatılarak, salgın döneminin oluşturduğu olumsuzlukların geride bırakılmasını hedefliyoruz. Ülkemizin bir spor ülkesi olma yolundaki yatırımlarının hizmete açılmasını ve sahip olduğu doğal güzelliklerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapmayı hedefliyoruz. Bu durumun hem sağlık hem de spor turizmine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İklimi ve sahip olduğu koşulları açısından oldukça elverişli konumda bulunan ülkemiz spor altyapı yatırımı konusunda da çok ciddi mesafe katetti. Yapılan futbol statları, spor kompleksleri ve statları da vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, tesislerin 7/24 kullanabileceği talimatını da vatandaşımızın bilmesi lazım. Neticede bu hizmetler milletimiz için."

AA