Cristiano Ronaldo dolayısıyla 2022 Dünya Kupası'nda gözlerin üzerinde olduğu Portekiz çeyrek finalde Fas'a elenerek hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle Ronaldo'nun yedek kalması nedeniyle eleştirilen Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un, Fas'a elenilmesinin ardından görevine son verilmişti.





Tarihte ilk kez...

EURO 2016'da finalde Fransa'yı uzatmalarda Eder'in attığı tek golle 1-0 devirerek Avrupa Şampiyonu olan Portekiz'e ilk uluslararası zaferini yaşatan Santos 2019'da da yıldızlar topluluğunu Uluslar Ligi'nde zirveye taşımıştı. Başarılarla dolu 8 yıllık macerasının ardından 68 yaşındaki teknik adam boşta kaldı.

Fenerbahçeliler rahatladı!

Portekiz Milli Takımı'nda Santos'un yerine geçecek isimler arasında Jose Mourinho ile birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da adı bulunuyordu. Süper Lig 'de zirve yarışına devam eden Sarı-Lacivertli camiada, Jesus'un olası Portekiz Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali endişe yaratmıştı. Avrupa devi geçtiğimiz haftalarda Belçika Milli Takımı'ndan ayrılan Roberto Martinez'i teknik direktörlük koltuğuna oturttuğunu duyurması Fenerbahçeliler'i rahatlatmıştı.

Kısa sürede netlik kazanacak

Tüm bu gelişmeler sonrasında Fernando Santos'un da yeni adresi merak edilmeye başlanmıştı. Tecrübeli hoca için de flaş bir iddia ortaya atıldı. Robert Lewandowski'li Polonya Milli Takımı'nın, Santos'la görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği ve anlaşmanın kısa sürede resmi olarak açıklanabileceği de kaydedildi.



