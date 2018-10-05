Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımından Başkan Kocadon’a ziyaret

Ziyarete Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile ilçe müdürü Fatih Uzunlulu, Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, futbolculardan Feyyaz Gözaçık ve Rahmi Özcan ile Teknik Direktör Uğur Özcan katıldı.

Meksika'da 24 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'nın hazırlıklarına Bodrum Belediyesi’nin misafiri olarak Bodrum'da devam eden Ampute Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Başkan Mehmet Kocadon’a ziyaretleri öncesinde ise Bodrum’da gençlerle buluştu. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda gerçekleşen sempozyumda öğrenciler, milli takım oyuncularını yakından tanıma fırsatını buldu.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan, Avrupa şampiyonluğunun üzerine, Dünya Kupası'nı da Türkiye'ye getirmek istediklerini ifade etti. Takım kaptanı Osman Çakmak da gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ampute Milli Takımı futbolcuları Rahmi Özcan ve Feyyaz Gözüaçık da etkinlik süresince öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, azimlerinden dolayı milli sporcuları tebrik ederek, "Sizleri Bodrum'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler bize, engellerin aslında insanların kafasında olduğunu, başarılarınızla gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyor, düzenlenecek dünya kupasında başarılar diliyorum" dedi.

İHA