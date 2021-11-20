Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Seixal kentindeki şampiyonanın ilk gününde 10 disiplinde mücadeleler yapıldı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı. Kübra Dağlı-Emirhan Muran çifti ile Mevlüt Pekcan altın madalya elde etti.

Şampiyona bugün 14 disiplinde mücadeleler ile devam edecek.

İlk gün madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Kübra Dağlı-Emirhan Muran (Serbest stil 17 yaş üstü çift),Mevlüt Pekcan (50 yaş altı erkekler bireysel).

Gümüş madalya: Dilan Yaprak Alan (Yıldız kızlar bireysel), Elif Aybüke Yılmaz (30 yaş altı kadın bireysel).

Bronz madalya: Mustafa Aydın (Yıldız erkekler bireysel), Ali Kemal Ustabaş (30 yaş altı erkekler bireysel), Ceyda Alkan-Hamid Arda Salta (Gençler çift), Muhammed Çağrı Gülen (Serbest stil 17 yaş altı erkekler), Pelin Düzen (Serbest stil 17 yaş altı kızlar).

AA