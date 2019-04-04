14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 4’ü altın toplam 15 madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya Kemer’de düzenlenen ve 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı şampiyona ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Şampiyonanın ikinci gününde 16 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. İlk günü 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, ikinci gün sonunda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyaya ulaştı.

Türkiye Poomsae Milli Takımı Teknik Direktörü Numan Fırat, ikinci günü iyi sonuçlarla tamamladıklarını söyledi. Fırat, “Takım olarak son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazanmamız dolayısıyla tüm rakiplerimiz bize karşı çok daha arzulu mücadele ediyor. Buna rağmen ikinci günü 4 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladık. Şampiyonanın son gününde de en iyi sonuçları ülkemize kazandırmak istiyoruz” dedi.

14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası’nın son gününde 7 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Türkiye, adına ikinci gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

ALTIN

Seyyid Burhaneddin Fırat-Habip Okçu-Ali Kemal Ustabaş (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)

Mevlüt Pekcan (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı)

Mustafa Yılmaz (Erkekler Bireysel 60 Yaş Altı)

Oğuzhan Mustafa Örnek-Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil Çiftler 17 Yaş Üstü)

GÜMÜŞ

Adil Tekin (Erkekler Bireysel 40 Yaş Altı)

Galip Ziya Yalçınkaya (Erkekler Bireysel 65 Yaş Üstü)

Adil Tekin-Serim Olgun Kahveci (Çiftler 30 Yaş Üstü)

Sıla Taşdan-Eylül Sezgin-Elanur Elma (Kadın Yıldız Takım)

Elif Döşüçukur-Elif Sıla Kotan-Büşra Deniz Yılmaz (Kadın Takım 30 Yaş Altı)

Ömer Doğukan Öztürk-Oğuzhan Mustafa Örnek-Emre Şentürk-Funda Düzenli-Sümeyye Şentürk (Serbest Stil Karışık Takım)

BRONZ

Gamze Sarı (Kadınlar Bireysel 60 Yaş Altı)

Sevgican Yalçın (Kadınlar Bireysel 65 Yaş Üstü)

Hakan Sefa Karakaş-Tuana İlayda Dişkaya (Çift Gençler)

Arda Gündüz-Tunahan Yılmaz-Barışçan Şener (Erkek Yıldız Takım)

Ayşe Okcu-Bengü Alkan-Fatma Törehan (Kadın Takım 30 Yaş Altı)

İHA