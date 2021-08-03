Türkiye’nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz’in, kadınlarda ise Slovenya’nın ev sahipliğinde devam ediyor. B Grubu’nda yer alan Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı ikinci maçında İsviçre’ye 3-2 yenildi. Milliler, üçüncü maçında 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 13.30’da Portekiz ile karşılaşacak.

A Grubu’nda yer alan Erkek Milli Takımı ise Portekiz’in Lousada kentindeki ikinci mücadelesinde Malta’yı 3-0’lık skorla geçti. Ay-yıldızlıların üçüncü maçı, B Grubu’ndaki karşılaşmaların ardından belli olacak.