Avrupa Şampiyonası 16'lı turunda, kupanın en büyük favorisi Sırbistan elendi. Coach Pozzecco yönetimindeki İtalya özellikle de son çeyrekteki oyunuyla, bitime 4 dakika kala farkı çift hanelere çıkardı.

Bu skor avantajını da maç sonuna kadar koruyan İtalya, güçlü Sırbistan'ı 94-86 yendi. Bu arada çeyrek final biletini alan Finlandiya ve Polonya için elde edilen başarı çok daha anlamlı oldu.

Polonya tam 25 yıl sonra çeyrek finale çıkarken, Finlandiya tarihinde 2. kez son 8 takım arasında yer almayı başardı. Polonya en son 1997'de çeyrek finale yükselmiş ve 7. olmuştu. Finlandiya ise 1967'de ev sahipliği yaptığı şampiyonada 6.'lık elde etmişti. Dün oynanan 3 maçın da 94-86 bitmesi dikkat çekti.