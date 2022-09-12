Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Sırbistan'ı eledi!
Avrupa Şampiyonası 16'lı turunda, kupanın en büyük favorisi Sırbistan elendi. Coach Pozzecco yönetimindeki İtalya özellikle de son çeyrekteki oyunuyla, bitime 4 dakika kala farkı çift hanelere çıkardı. Bu skor avantajını da maç sonuna kadar koruyan İtalya, güçlü Sırbistan'ı 94-86 yendi. Bu arada çeyrek final biletini alan Finlandiya ve Polonya için elde edilen başarı çok daha anlamlı oldu.
Avrupa Şampiyonası 16'lı turunda, kupanın en büyük favorisi Sırbistan elendi. Coach Pozzecco yönetimindeki İtalya özellikle de son çeyrekteki oyunuyla, bitime 4 dakika kala farkı çift hanelere çıkardı.
Bu skor avantajını da maç sonuna kadar koruyan İtalya, güçlü Sırbistan'ı 94-86 yendi. Bu arada çeyrek final biletini alan Finlandiya ve Polonya için elde edilen başarı çok daha anlamlı oldu.
Polonya tam 25 yıl sonra çeyrek finale çıkarken, Finlandiya tarihinde 2. kez son 8 takım arasında yer almayı başardı. Polonya en son 1997'de çeyrek finale yükselmiş ve 7. olmuştu. Finlandiya ise 1967'de ev sahipliği yaptığı şampiyonada 6.'lık elde etmişti. Dün oynanan 3 maçın da 94-86 bitmesi dikkat çekti.