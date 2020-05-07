Lig ve turnuvalarda oynanamayan futbol maçlarını sanal dünyada devam ettiren adidas Uncancelled Cup’ın ikinci günde 7 maç yapılırken günün en çok konuşulan karşılaşması İspanya ve İsveç arasında gerçekleşti. Maç E Grubu'nda yer alan Bedirhan Soral (İspanya) ile Olgun Tekin (İsveç) arasında oynandı. İlk 15 dakikaya kadar 2-1’lik skorla Bedirhan Soral’lı İspanya öndeyken, 3. golü yedikten sonra Olgun Toker’in yorumu “inşallah sadece yenilirim” oldu fakat 10-1’lik yenilgiden kurtulamadı.

Turnuvanın en merak edilen takımı ise Türkiye. A Grubu’nda mücadele eden Oğuzhan Koç’lu Türkiye ilk gün İtalya ile 0-0’lık beraberliğin ardından ikinci günde Ekin Mert Daymaz (Galler) ile karşılaştı ve 2-1 mağlup etti. İyi bir performans sergileyen Türkiye’nin elde ettiği puanlarla gruptan çıkması olası görünüyor.

Gecenin diğer bol gollü ve eğlenceli karşılaşmalarından biri de B Grubu’ndaki Celil Nalçakan (Danimarka) 0-7 Emre Özcan (Belçika) arasında yaşandı. Belçika’nın 7 golüyle turnuvanın ikinci günü de noktalandı.

Günün oynanan diğer maçları ise Doğukan Sinik (Finlandiya) 1-0 Candaş Tolga Işık (Rusya), İrfan Can Kahveci (Fransa) 1-3 Uğur Karakullukçu (Almanya), Furkan Andıç (Portekiz) 2-0 Lukas Podolski (İzlanda), Harun Tekin (İtalya) 1-3 Sina Özer (İsviçre), Oğuzhan Koç (Türkiye) 2-1 Ekin Mert Daymaz (Galler) skorlarıyla sonuçlandı.