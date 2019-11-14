Avrupa Salon Şampiyonası İstanbul’a geliyor

Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) İstanbul gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Fatih Çintimar ve EA Başkanı Svein-Arne Hansen, Türkiye’nin aday olduğu 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Çintimar, “Adaylık için son aşamaya gelindi. Salonumuzda yarın (bugün) denetim yapılacak. Açıklanma tarihi, burada yapılacak toplantılardan sonra belli olacak. İnşallah bir aksilik olmazsa biz organize edeceğiz. Fransa birinci elemede elendi. Şu an Hollanda’yla biz adayız ama Hollanda’nın şu an pek bir varlığı kalmadı. Gençlik ve Spor Bakanımız’ın desteğiyle 2023 adaylığımızı daha da pekiştirerek, İstanbul’da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Bunun hakkımız olduğunu onlar da kabul ediyor” diye konuştu. EA Başkanı Svein-Arne Hansen de “Şu anda Türkiye’den başka aday etrafta pek gözükmüyor” ifadesini kullandı. Türkiye, bu organizasyonu almayı başarırsa, tarihinde ilk kez Avrupa Salon Şampiyonası’na ev sahipliği yapmış olacak.