Avrupa Parlementosu Spor Elçiliği'ne seçilen Spor Endüstrisi A.Ş., Türkiye'de "Aktif Ol" sloganı ile 1 hafta içinde 1 milyon kişiyi 81 ilde onlarca proje ile tanıştırdı. Yaptıkları çalışmalar ile ilgili gerekli sunumları ve görüşmeleri yapmak üzere Brüksel'e giden Ozan Karakuş ve Yusuf Ziya Üzüm, fon yöneticileri ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komiseri Tibor Navracsics'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya birçok ülkeden spor bakanı, milletvekili ve elçi katıldı. Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu Spor Elçisi Ozan Karakuş, asıl hedeflerinin 2020 olduğunu ve bunun için hazırladıkları projeyle 5 milyon kişiye spor yaptırmak olduğunu ifade etti. Proje koordinatörü Yusuf Ziya Üzüm ise yaptığı sunumda Türkiye'nin ''Aktifol'' (#beactive) sloganı ile sporda Avrupa'nın en aktif ülkesi olmasını amaçladıklarını söyledi.

DHA