Avrupa Komisyonu bir sonraki adım olarak, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bu önlemlerin, bağlayıcı Avrupa hukukuna dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini ve dönüştürülecekse nasıl dönüştürülebileceği konularını gündemine alacak.

Onaylanan bu tedbirler, Avrupa ülkelerinin korsan yayıncılıkla ilgili yerel olarak aldığı kararların artmasıyla ilişkilendiriliyor. Fransa’da, Fransız Meclisi tarafından 2021’in Mart ayında kabul edilen, hak sahipleri ve yayıncılar için yeni bir güç sayılabilecek, “hızlı ve anında tedbirlerin” alınmasını sağlayacak “Spor ve Demokrasi” mevzuatı bu konuda örnek olarak kabul ediliyor.

Avrupa Parlamentosu’nu korsan yayıncılıkla ilgili önemli kararlar almaya yönlendiren bazı nedenler ve sonuçlar:

-Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun en önemli önceliklerinden biri haline gelen korsan yayıncılıkla mücadele, alınan kararlar ile oldukça pozitif bir noktaya yaklaştı. Bu tür yasal reformların geçiş süreci beklendiği kadar hızlı olmasa da tedbirlerin onaylanması açısından yaşanan gelişmeler oldukça önemli.

-Bu gelişmenin; Avrupa’daki tüm liglere ve spor kuruluşlarına, korsan yayıncılığın şu anda spor endüstrisinin karşı karşıya olduğu en önemli sorun olduğuna dair bir uyarı niteliği taşıdığı kabul ediliyor.

-Avrupa genelindeki korsan yayıncılık istatistikleri durumun ciddiyetini ortaya koyuyor: Birçok ülkede, her ücretli aboneye karşılık olarak iki korsan yayın izleyicisi düşüyor. Yani yasa dışı olanın yasal olana oranı 2/1’e kadar yükselmiş durumda. Rakamlara bakıldığında, birçok ülkede yayıncı kuruluşların en büyük rakibinin başka bir yayıncı kuruluş değil, yasa dışı yayın yapan korsan yayıncılar olduğu net bir şekilde görülebiliyor.

-Avrupa’nın tamamında hem ülkeler olarak (başta İngiltere Premier Ligi, La Liga, Serie A, Ligue 1) hem de uluslararası kapsamda (UEFA organizasyonları) yayın hakları değerleri neredeyse evrensel olarak düşüyor ya da en iyi ihtimalle durağan halini koruyor. İhaleye çıkacak bir sonraki büyük Avrupa pazarı ise Türkiye Süper Ligi olacak.

-Yayın ihalelerinde oluşan bu durumun başlıca nedenleri; COVID/Pandemik koşulların baskısı, yeni normalde değişen tüketici alışkanlıkları ve en önemlisi giderek büyük bir sorun halini alan korsan yayıncılık olarak sıralanıyor.