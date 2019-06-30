Günün tek altın madalyası milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'ndan geldi. 51 kilo finalinde Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Cimnastikte Ahmet Önder barfiks finalinde yarıştı ve 14 bin 100 puanla ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Paralel barda yarışan Ferhat Arıcan ise 14 bin 833 puanla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. İbrahim Çolak halka finalinde 14 bin 700 puanla dördüncü oldu.

Karatede kumite -50kg'da Serap Özçelik Arapoğlu, grubunu iki galibiyet bir yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi ve yarı finalde Fransız rakibi Sophia Bouderbane'yi 2-0 yenerek finalde çıktı. Altın madalya maçında Bettina Plank'a 5-1 kaybeden Arapoğlu, gümüş madalya kazandı.

Kumite -61kg'da Merve Çoban grubunu bir galibiyet iki beraberlikle ilk sırada tamamlayarak yarı finale çıktı. Ukraynalı Anita Serogına'ya 2-2 biten maç sonucunda ilk puanı vermesi dolayısıyla kaybeden milli sporcu, bronz madalya kazandı.

Kumite 60 kiloda Eray Şamdan grubunu bir galibiyet iki mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Kumite 67 kiloda Burak Uygur ise üç beraberlik alarak grubunu üçüncü sırada bitirdi ve elendi. Kumite -75 kiloda Erman Eltemur bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle grubunu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Kumite -55 kiloda Tuğba Yakan ise bir galibiyet iki mağlubiyetle grubunda üçüncü oldu ve elendi.

Güreşte, grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya maçında Norveçli rakibi Felix Baldauf'a 6-1 yenildi.

Minsk 2019 Avrupa Oyunları'nda 14 spor dalında 110 sporcu ile mücadele eden milli takım, oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile 24'üncü sırada tamamladı. Madalya alan milli sporcular ve spor dalları aşağıdaki şekilde oluştu:

1. Buse Naz Çakıroğlu - Altın Madalya / Boks 51kg

2. Mikail Özerler - Altın Madalya / Judo -90kg

3. Ahmet Önder - Gümüş Madalya / Artistik Cimnastik Barfiks

4. Soner Demirtaş - Gümüş Madalya / Güreş Serbest Stil -74kg

5. Ali Sofuoğlu - Gümüş Madalya / Karate Kata

6. Serap Özçelik Arapoğlu - Gümüş Madalya / Karate -50kg

7. Meltem Hocaoğlu - Gümüş Madalya / Karate +68kg

8. Uğur Aktaş - Gümüş Madalya / Karate -84kg

9. Ferhat Arıcan - Bronz Madalya / Artistik Cimnastik Paralel Bar

10. Jak Ali Harvey - Bronz Madalya / Atletizm 100m

11. Evin Demirhan - Bronz Madalya / Güreş -50kg

12. Süleyman Atlı - Bronz Madalya / Güreş -57

13. Dilara Eltemur - Bronz Madalya / Karate Kata

14. Merve Çoban - Bronz Madalya / Karate -61kg

15. Yeşim Bostan / Evren Çağıran - Bronz Madalya / Okçuluk Makaralı Yay Karışık Takım