Avrupa oyunlarında, zamana karşı yarışı koşuldu

Bireysel zamana karşı yarışında kadınlarda tek temsilcimiz olan Keziban Koyun, 28.6 kilometrelik parkuru 38 km/h ortalama hız ile 45 dakika 5 saniyede tamamladı.

Hemen akabinde gerçekleşen erkekler yarışında ise Türk Milli Takımı adına Mustafa Sayar mücadele etti. Sayar, 28.6 kilometrelik parkuru 46 km/h ortalama hız ile 36 dakika 32 saniyede tamamlayarak 39 sporcu arasından 24. sıraya yerleşerek yarışı bitirdi.

Bireysel zamana karşı yarışını erkeklerde Belarus adına yarışan Vasil Kiryienka 51 km/h ortalama hız ve 33 dakika 3 saniye ile birinci sırada tamamlarken kadınlarda ise İsviçre’den Marlen Reusser, 47 km/h ortalama ve 36 dakika 17 saniye ile günün galibi oldu.

(Cyclist)