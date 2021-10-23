Kemer ilçesinde gerçekleştirilen ve 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı şampiyonanın yedinci gününde final heyecanı yaşandı. Final maçlarında Görüntü Değerlendirme Sistemi ilk kez uygulanıldı.

Kadınlar finalinde İtalya ile karşılaşan Rusya, rakibini 3-0 yendi. Kadınlar üçüncülük maçında ise Almanya, Slovenya’yı 3-0 mağlup etti.

Erkekler finalinde ise Rusya ile karşı karşıya gelen Bosna Hersek, 3-0’lık skorla şampiyonluğu kazanan taraf oldu. Erkekler üçüncülük mücadelesinde ise Almanya, Ukrayna’yı 3-2 yendi.