Almanya'daki Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda dün makaralı yayda madalya maçları yapıldı. Bu kategoride 2 final ve 3 bronz müsabaka şansı yakalayan Türkiye fire vermedi. Makaralı Yay Milli Takımımız, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla, Avrupa Şampiyonası'nı tamamladı. Makaralı yayda tek altın takım kategorisinde Erkek Milli Takımı'yla geldi. Ay- Yıldızlılar finalde Hollanda'yı 238-230 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Milliler, Estonya'yı 231-226, Karışık takımımız da Belçika'yı 156-155 mağlup etti, Avrupa 3.'lüğüne uzandı. Bireyselde ise erkekler finalinde Yakup Yıldız ile kadınlar 3.'lük maçında Ayşe Süzer yarıştı. Ayşe Süzer, İtalyan rakibini 144-142 yendi ve bronz madalyayı kazandı. Yakup Yıldız, sıralama atışlarını ilk sırada bitiren Hollandalı Mike Schlöesser'e 148-146 yenildi, Avrupa 2.'si oldu.