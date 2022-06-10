Avrupa Okçuluk Şampiyonası finaldeyiz

Münih'te devam eden Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye 2 takım ve 2 bireysel olmak üzere 4 final başarısı gösterdi. Yasemin Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Coşkun'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımımız, pazar günü Almanya ile şampiyonluk maçında karşılaşacak. Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız, Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Erkek Takımı ise yarın Hollanda ile şampiyonluk maçına çıkacak.

3 de bronz maçı var

Klasik yay bireyselde Gülnaz Coşkun pazar günü Alman Kroppen ile finalde karşılaşırken Makaralı Yay erkelerde Yakup Yıldız da yarın Hollandalı Schloesser finalde mücadele edecek. Yeşim Bostan, Ayşe Süzer, Songül Lök'den oluşan Makaralı Yay Kadın Milliler ile klasik yayda olimpiyat şampiyonu Milli okçu Mete Gazoz ve Makaralı Yay'da Ayşe Süzer bronz maçı oynayacak. Milliler bu başarılarıyla önümüzdeki yıl Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleşecek olan '2023 Avrupa Oyunları' için kota kazandı.