Galatasaray’da Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gündemden düşmüyor... Sarı- Kırmızılılar’ın yeni sezonda kadrosuna katmasına kesin gözle bakılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a sözleşmeleri bitecek olmasından dolayı farklı kulüplerden teklifler yağmaya devam ediyor. İki oyuncu için de özellikle Avrupa takımlarından ciddi teklifler var. Mert Hakan’ı Celta Vigo transfer etmek için yoğun mesai harcarken Emre’ye ise İtalyan ekibi Lecce’nin talip olduğu ve oyuncuya menacerler aracılığıyla teklif gönderdiği öğrenildi.

Kesin teklife göre...

Her fırsatta sezon sonuna kadar Sivasspor’un başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Sivasspor’un yıldız ikilisi Avrupa’dan ve Türkiye’den gelen teklifleri ise değerlendirmeye bile almıyor, Galatasaray’ın atacağı resmi adımı bekliyor. Sivasspor’la sahaya çıkacakları 8 maçın ardından boşa çıkacak olan iki oyuncu da Galatasaray’dan gelecek kesin teklife göre kariyerini şekillendirecek.