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Avrupa medyası Milli Takım'ın Norveç zaferini konuşuyor!

İspanyollar, "Türkiye, Norveç’e fazla geldi" ve "Türkler, Norveç'i eziyor" derken, İtalyanlar, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" ve ilk maçta bizden 4 gol yiyen Hollandalılar da, "Türkiye, bu sefer de Norveç'i küçük düşürdü" ifadelerini kullandı.

29 Mart 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Avrupa medyası Milli Takım'ın Norveç zaferini konuşuyor!

Avrupa medyası, Türkiye'nin, Vikingler karşısındaki harika performansını değerlendirdi:

NORVEÇ

Dagbladet: Türkler, Norveç'i yerle bir ettiler. 

Aftenposten: Felaket sonuç. Norveç, Türk acısını tattı. 

VG: Türkiye önünde hayal kırıklığı yaşadık ve çok kötüydük.  

HOLLANDA

De Telegraaf: Türkiye Portakallar’ın grubunda Norveç’e karşı da etkiledi.

NOS TV: Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakallar’ın grubunda lider.

Algemeen Dagblad: Türkiye bu sefer de, Norveç’i küçük düşürdü.

İSPANYA

Marca: Türkiye, Norveç’e fazla geldi. Durdurulamıyorlar. 

AS: Türkiye, Haaland ve Odegaard’lı Norveç’i eziyor.

El Mundo Deportivo: Haaland ve Odegaardlı Norveç’e sert darbe.

İTALYA

Corriere dello Sport: Bu Türkiye gerçekten korkutucu.

Tuttosport: Norveç karşısında süper Türkiye.

ALMANYA

Kicker: Ozan Tufan, Norveç’e karşı parladı: Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü.

Bild: Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor.

NTV TV: Haaland da, Türkiye’yi durduramadı.

Sportbild: Haaland ve Norveç için acı yenilgi.

SIRBİSTAN

Sportklub: Türkler, Norveç ’i parçaladı. Grupta 2'de 2 yaptı. 

KARADAĞ

Vijesti: Türkiye, Norveç'i yıktı. Türkler ilk sıraya oturdu. 

B92 TV: Türkiye'nin şakası yok. Şimdi de Norveç dizlerinin üzerinde. 

FIFA

FIFA.com: Harika bir performans! Türkiye, 2002’nin de üstüne çıkabilir.

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