Avrupa medyası Milli Takım'ın Norveç zaferini konuşuyor!
İspanyollar, "Türkiye, Norveç’e fazla geldi" ve "Türkler, Norveç'i eziyor" derken, İtalyanlar, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" ve ilk maçta bizden 4 gol yiyen Hollandalılar da, "Türkiye, bu sefer de Norveç'i küçük düşürdü" ifadelerini kullandı.
Avrupa medyası, Türkiye'nin, Vikingler karşısındaki harika performansını değerlendirdi:
Dagbladet: Türkler, Norveç'i yerle bir ettiler.
Aftenposten: Felaket sonuç. Norveç, Türk acısını tattı.
VG: Türkiye önünde hayal kırıklığı yaşadık ve çok kötüydük.
HOLLANDA
De Telegraaf: Türkiye Portakallar’ın grubunda Norveç’e karşı da etkiledi.
NOS TV: Türkiye, Norveç’i de geçti ve Portakallar’ın grubunda lider.
Algemeen Dagblad: Türkiye bu sefer de, Norveç’i küçük düşürdü.
İSPANYA
Marca: Türkiye, Norveç’e fazla geldi. Durdurulamıyorlar.
AS: Türkiye, Haaland ve Odegaard’lı Norveç’i eziyor.
El Mundo Deportivo: Haaland ve Odegaardlı Norveç’e sert darbe.
İTALYA
Corriere dello Sport: Bu Türkiye gerçekten korkutucu.
Tuttosport: Norveç karşısında süper Türkiye.
ALMANYA
Kicker: Ozan Tufan, Norveç’e karşı parladı: Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü.
Bild: Haaland’a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası’nı hayal ediyor.
NTV TV: Haaland da, Türkiye’yi durduramadı.
Sportbild: Haaland ve Norveç için acı yenilgi.
SIRBİSTAN
Sportklub: Türkler, Norveç ’i parçaladı. Grupta 2'de 2 yaptı.
KARADAĞ
Vijesti: Türkiye, Norveç'i yıktı. Türkler ilk sıraya oturdu.
B92 TV: Türkiye'nin şakası yok. Şimdi de Norveç dizlerinin üzerinde.
FIFA
FIFA.com: Harika bir performans! Türkiye, 2002’nin de üstüne çıkabilir.