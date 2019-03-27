Avrupa liglerinin 'nöbetçi' golcüleri

Borussia Dortmund’un İspanyol futbolcusu Paco Alcacer, oyuna sonradan girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir gol atarak Avrupa’nın 5 büyük ligindeki en etkili hamle oyuncusu oldu.

Valencia altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrfor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği Barcelona’dan sonra gittiği Borussia Dortmund’daki yeni rolünün hakkını verdi.

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre’ın "joker"i haline gelen Alcacer, yedek başladığı 12 lig karşılaşmasında 11 gol attı. İspanyol milli futbolcu, kenardan oyuna girdiği maçlarda 27,7 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı.

Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki en az 10 maçta kenardan oyuna futbolcular arasında en verimli skorer oldu.

Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf forması giyen Benito Raman ve Premier Lig takımlarından Liverpool’da top koşturan Xherdan Shaqiri de yedek kulübesinden gelerek attıkları gollerle maçların gidişatına etki etti. 4 golü bulunan Raman, 42,5 dakika, ağları 3 kez sarsan Shaqiri ise 63,6 dakikada bir gol attı.

- Süper Lig’in "joker"i Trabzonsporlu Ekuban

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinde gösterdiği performansla teknik direktör Ünal Karaman’ın güvenini kazanıp Trabzonspor’un ilk 11’ine yerleşen Caleb Ekuban ise listenin 6. sırasında kendisine yer buldu.

Ganalı milli futbolcu, oyuna sonradan dahil olduğu 12 müsabakada 3 gole imza attı. 25 yaşındaki Ekuban, bu maçlarda 72,3 dakikaya bir gol sığdırdı.

Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig’i kapsayan değerlendirmeye göre, en az 10 maçta oyuna kenardan girenler arasında dakika başına en fazla gol atan futbolcular şöyle: Futbolcu Kulüp Lig Yedekten oyuna girdiği maç Süre (dk.) Gol sayısı Dakika başına gol

1 Paco Alcacer Borussia Dortmund Bundesliga 12 305 11 27,7

2 Benito Raman Fortuna Düsseldorf Bundesliga 10 170 4 42,5

3 Xherdan Shaqiri Liverpool Premier Lig 10 191 3 63,6

4 Rachid Alioui Nimes Ligue 1 12 258 4 64,5

5 Loic Remy Lille Ligue 1 12 143 2 71,5

6 Caleb Ekuban Trabzonspor Süper Lig 12 217 3 72,3

7 Riyad Mahrez Manchester City Premier Lig 12 223 3 74,3

8 Nuno Da Costa Strasbourg Ligue 1 10 155 2 77,5

9 Reiss Nelson Hoffenheim Bundesliga 13 237 3 79

10 Khouma Babacar Sassuolo Serie A 10 165 2 82,5

AA