Avrupa liglerinde son gelişmeler

İngİltere Premier Lig

Salgın nedeniyle 13 Mart tarihinde liglere ara veren İngiltere Premier Lig’e müjdeli haber hükümetten geldi. Futbolun yeniden başlaması için hükümetin 12 Haziran’ı uygun gördüğü bilgisine ulaşılırken, bu konuyla ilgili olarak da yarın, profesyonel spora dönüş adına yeni planın açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

İspanya La Liga

İspanya, futbolun başlaması için gün sayarken La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanyol televizyonu Movistar'a konuştu. Gelecek hakkında önemli haberler veren Tebas, şunları söyledi: “12 Haziran'da başlamak istiyoruz ancak temkinli olmak zorundayız. Gereken sağlık koşullarını sağlamaya odaklandık.”

Almanya Bundesliga

Futbola yeniden başlamaya hazırlanan Almanya’da Kulüpler Birliği, liglere 16 Mayıs’ta başlanıp 27-28 Haziran tarihlerinde tamamlanacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda ligler 4 gün sonra başlayacak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 2. Lig ekibi Dynamo Dresden haricinde kulüplerde bir aksaklık bulunmuyor.