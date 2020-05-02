Avrupa Liglerinde son durum

Almanya testlere başladı

Koronavirüs testini en iyi yöneten ülkelerden biri olan Almanya, liglerin başlaması için çalışmalarına uzun süredir devam ediyor. Liglere 9-14 Mayıs’ta başlaması hedeflenen Bundesliga’da futbolcular için dün koronavirüs testleri başladı. Bu testlerden gelecek sonuçlara göre seyircisiz oynanacak maçlar için somut adımlar atılması hedefleniyor.





İngiltere 6 Haziran’da...

Premier Lig'e başlanabilmesi için düşünülen tarih ise 6 Haziran. Ancak liglerin düzgün bir ortamda oynanabilmesi adına bir takım düzenlemelerde yapılacak. Buna göre her maç için 350 koronavirüs testinin yapılmasının hedeflendiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca oyuncuların antrenmanlarda dahi tuvaletleri kullanması yasak olacak.





İtalya’da kulüpler anlaştı

Serie A'da 20 takım, sağlık düzenlemelerine ve protokollerine uyarak sezonu bitirme konusunda görüşlerini bildirdi. Lig Başkanı Paolo Dal Pinoile gerçekleştirilen telekonferans görüşmesinde takımlar sezonun bitirilmesi için fikir birliğine vardı. İddiaya göre sonuncu Brescia ve düşme hattının 3 puan üzerindeki Torino aleyhte oy kullandı.





İspanya’da tarih belli

Lig başkanı Tebas, ısrarla liglerin başlamasını istiyor. Bu konuda düşünülen tarih ise 5-12 Haziran. Son olarak ülkede 4 Mayıs’tan itibaren kulüplerin bireysel olarak antrenmanlarını yapabileceği söylendi. Ancak İspanya, her ne şartta olursa olsun La Liga’da sezonu noktalamayı çok istiyor.







