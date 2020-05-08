Corona virüs salgını, Avrupa genelinde futbolu durma noktasına getirmiştir. Birçok ligde sezonlara ara verilirken şimdi ise dönüş adına planlar yapıldı ve başlangıç tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Haziran ayındaki başlatma kararı gibi birçok ülke federasyonu da dönüş tarihlerini açıkladı.

İşte Avrupa liglerinde başlangıç tarihleri:

Almanya - 16 Mayıs: 5 büyük lig içinde dönüş tarihini açıklayan ilk ülke Almanya oldu. Almanya'da Merkel'in onayı sonrası ligin 16 Mayıs'ta başlaması kararı alındı. Açılış gününe Dortmund ile Schalke arasında oynanacak Ruhr Derbisi damga vuracak. Bundesliga'da Bayern Münih lider durumda bulunurken Dortmund ve Leipzig onu takip eden ekipler konumundalar.

Polonya - 29 Mayıs: Polonya Ekstraklassa, 29 Mayıs'ta start alacak ve 18-19 Temmuz tarihlerinde sonlanacak. Sezon öncesi yapılan plana göre ligin bitirilmesi planlanıyor.

Macaristan - 30 Mayıs: OPT Bank Liga, 30 Mayıs'ta başlıyor. Fakat öncesinde 26 Mayıs'ta kupa maçları oynanacak.

Sırbistan - 30 Mayıs: Şampiyonluk turu ve düşme turu aşamalarının iptal edildiği Sırbistan'da lig 30 Mayıs'ta başlayacak ve 20 Haziran'da sona erecek.

İsrail - 30 Mayıs: İsrail'de ligin 30 Mayıs'ta başlaması kararı alındı. 10 Mayıs Pazar gününden itibaren takımlar yoğun önlemler eşliğinde çalışmalara başlayacaklar.

Karadağ - 1 Haziran: Hükümet onayıyla 1 Haziran başlangıç, 19 Temmuz sona erme tarihi olarak açıklandı.

Bulgaristan - 6 Haziran: Spor bakanının açıklaması ile liglerin 6 Haziran'da başlayacağı kesinleşti. Antrenmanlar ise 15 Mayıs'ta start alacak.

Hırvatistan - 6 Haziran: Lig 6 Haziran'da başlayacak olsa da 30-31 Mayıs tarihlerinde kupa müsabakaları oynanacak.

Türkiye - 12 Haziran: Türkiye Futbol Federasyonu, yoğun bir şampiyonluk yarışının olduğu Süper Lig'de maçların 12 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Finlandiya - 1 Temmuz: Finlandiya'da yeni sezon 1 Temmuz'da başlıyor. Normalde Nisan ayı başlarında start alan sezon, 3 aylık bir gecikmeye uğramış oldu.