Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nin play-off turunda rövanş karşılaşmaları oynandı. 17 Şubat tarihinde oynanan ilk maçların ardından dün gece oynanan 8 maçın ardından son 16 turuna yükselen 8 takım da belli oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden takımlardan RB Leipzig, Porto, Barcelona, Atalanta ile Sevilla tur atlamayı başarırken; Borussia Dortmund, Sheriff ve Zenit kupaya veda etti.

Toplam 53 gol atıldı

Almanya’da oynanan ilk maçta Dortmund’u 4-2 yenen İskoç ekibi Rangers, sahasında 2-2 biten maç sonrası tur atlarken, karşılaşma bu turdaki en gollü eşleşme olarak dikkat çekti. İspanyol devi Barcelona ise 1-1 biten ilk maçın ardından İtalya’da Napoli’yi gol düellosuna sahne olan maçta 4-2 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı. Dikkat çeken bir başka eşleşmede ilk maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, rövanş maçında Lazio ile 2-2 berabere kalarak tur atlayan ekip oldu. Sporting Braga, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Sheriff’e karşı evinde 2-0 galip gelerek maçı uzatmalara taşıdı. Portekiz ekibi penaltı atışları sonrası tur atlayan son takım oldu.

Kura çekimi bugün

Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray , 12 puanla lider tamamladığı için turnuvaya son 16 turundan devam edecek. Bugün yapılacak kura çekimi sonrası son 16 turunda eşleşmeler belli olacak.

Play-off turunda alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb: 1 - Sevilla: 0 (ilk maç 1-3)

Real Sociedad: 1 - RB Leipzig: 3 (ilk maç 2-2)

Olympiakos: 0 - Atalanta: 3 (ilk maç 1-2)

Lazio: 2 - Porto: 2 (ilk maç 1-2)

Napoli: 2 - Barcelona: 4 (ilk maç 1-1)

Real Betis: 0 - Zenit: 0 (ilk maç 3-2)

Rangers: 2 - B.Dortmund: 2 (ilk maç 4-2)

Sporting Braga: 2 - Sheriff: 0 (pen. 3-2) (ilk maç 0-2)

İHA