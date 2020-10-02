Avrupa Ligi’nde kura heyecanı bugün

UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, 14.00’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Geçen sezon Süper Lig ’i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Sivasspor , kura çekimine 4. torbadan katılacak. İskoç ekibi Rangers ile oynayacağı Play-Off turu maçını kazanması halinde gruplara kalacak Galatasaray ise yüksek ihtimalle 2. torbada yer alacak. 22 Ekim’de başlayacak grup maçları, 10 Aralık’ta sona erecek.