UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün Nyon'da gerçekleştirilecek. Saat 14:00'de yapılacak kura çekiminde pay-off turunda yer alan takımların eşleşmeleri belli olacak.





Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü olarak tamamlayan sekiz takım ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan sekiz takım birbiriyle eşleşecek.

Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe 'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ GRUP İKİNCİLERİ

PSV Eindhoven

Rennes

Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

Monaco

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP ÜÇÜNCÜLERİ

Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelona

Sporting CP

Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

PLAY-OFF TURUNU GEÇEN TAKIMLARI BEKLEYEN RAKİPLER

Fenerbahçe

Arsenal

Real Betis

Union Saint-Gilloise

Real Sociedad

Feyenoord

Freiburg

Ferençvaroş