Avrupa Ligi'nde kura günü: Fenerbahçe'nin gözü bu kurada
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin grup lideri olarak çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi günü bugün... Play-off turunu geçen takımlardan biriyle eşleşecek olan sarı-lacivertlilerin gözü kura çekiminde olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün Nyon'da gerçekleştirilecek. Saat 14:00'de yapılacak kura çekiminde pay-off turunda yer alan takımların eşleşmeleri belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü olarak tamamlayan sekiz takım ile Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan sekiz takım birbiriyle eşleşecek.
Bu turu geçen takımlar aralarında temsilcimiz Fenerbahçe 'nin olduğu son 16 turundaki rakipleriyle eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'un ilk maçları 16 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat'ta oynanacak.
AVRUPA LİGİ GRUP İKİNCİLERİ
PSV Eindhoven
Rennes
Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
Monaco
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP ÜÇÜNCÜLERİ
Ajax
Bayer Leverkusen
Barcelona
Sporting CP
Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus
PLAY-OFF TURUNU GEÇEN TAKIMLARI BEKLEYEN RAKİPLER
Arsenal
Real Betis
Union Saint-Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferençvaroş