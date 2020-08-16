Avrupa Ligi’nde dev kapışma

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde iki favori takım kozlarını paylaşacak. İspanyol ekibi Sevilla ile İngiltere’nin köklü takımlarından Manchester United karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Sevilla’da eksik bulunmuyor. Kırmızı-Şeytanlar’da ise takımın genç yıldızı Marcus Rashford’un durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.Öte yandan Sevilla, yarı finale gelirken Wolves'i, United ise temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Kopenhag engelini aşmıştı. Bu arada tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan taraf adını doğrudan finale yazdıracak.