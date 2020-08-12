Avrupa Ligi tarihine geçen adam: Romelu Lukaku

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’nın en büyük organizasyonları büyük bir değişim yaşadı. Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nde çeyrek finalden itibaren takımlar maçları tek maç üzerinden oynarken ve tarafsız sahada oynuyor. Bu anlamda önceki gün Kupa 2’de çeyrek final karşılaşmaları gerçekleştirildi. Organizasyonun 2 favorisi İnter ile Bayer Leverkusen kapıştı. İtalyan temsilcisinin 15’te Barella, 21’de Romelu Lukaku ile bulduğu gollere 24’te Havertz yanıt verdi. İnter 2-1’lik skorla adını yarı finale yazdırırken, geceye damgasını Lukaku vurdu. Galibiyette kilit rol oynayan Belçikalı santrfor, Avrupa Ligi’nde üst üste 9. maçta da gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki santrfor, bunu başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

United’da Fernandes fırtınası

Diğer bir kapışmada ise İngiliz devi Manchester United, temsilcimiz Başakşehir’i eleyen Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 90 dakikası golsüz sona erdi. Uzatma devrelerinde ise devre arasında Sporting Lisbon’dan 55 milyon Euro’ya transfer olup, Kırmızı Şeytanlar’da harikalar yaratan Bruno Fernandes sahnedeydi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, penaltıdan attığı golle takımını yarı finale götürdü. Fernandes, United ile 21 maçta 11 gol ve 8 asistlik bir performans yakaladı.