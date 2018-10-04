UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını yarın 19.55'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Beşiktaş ise I Grubu'nda İsveç ekibi Malmö'ye yarın TSİ 22.00'de konuk olacak. Akhisarspor da J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa) Yayın yok

19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan) Yayın yok

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) Yayın yok

19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya) Yayın yok

19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya) Yayın yok

19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya) Yayın yok

19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka) Yayın yok

19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN Connect

19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya) beIN Sports 1

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere) CBC Sport

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz) Yayın yok

19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan) Yayın yok

19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg) Yayın yok

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) Yayın yok

22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya) İdman TV

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya) Yayın yok

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa) Yayın yok

22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika) beIN Connect

22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş beIN Sports 1

22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor beIN Sports 2

22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya) beIN Connect

22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Yayın yok

22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan) beIN Connect

22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan) Yayın yok