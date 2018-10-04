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Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçlarını hangi kanallar yayınlıyor?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Spartak Trnava ile, Beşiktaş Malmö ile Akhisarspor ise Standard Liege ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?'' araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde.

04 Ekim 2018, Perşembe 14:56 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 14:58
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UEFA Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu grup aşamasının ikinci haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava takımını yarın 19.55'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Beşiktaş ise I Grubu'nda İsveç ekibi Malmö'ye yarın TSİ 22.00'de konuk olacak. Akhisarspor da J Grubu'nda Belçika temsilcisi Standard Liege ile yarın TSİ 22.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

17.50 Astana (Kazakistan) - Rennes (Fransa) Yayın yok

19.55 Zürih (İsviçre) - Ludogorets (Bulgaristan) Yayın yok

19.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) Yayın yok

19.55 Salzburg (Avusturya) - Celtic (İskoçya) Yayın yok

19.55 Rosenborg (Norveç) - Leipzig (Almanya) Yayın yok

19.55 Zenit (Rusya) - Slavia Prag (Çekya) Yayın yok

19.55 Bordeaux (Fransa) - Kopenhag (Danimarka) Yayın yok

19.55 Anderlecht (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) beIN Connect

19.55 Fenerbahçe - Spartak Trnava (Slovakya) beIN Sports 1

19.55 Karabağ (Azerbaycan) - Arsenal (İngiltere) CBC Sport

19.55 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Sporting Lizbon (Portekiz) Yayın yok

19.55 Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan) Yayın yok

19.55 Real Betis (İspanya) - Dudelange (Lüksemburg) Yayın yok

22.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) Yayın yok 

22.00 Spartak Moskova (Rusya) - Villarreal (İspanya) İdman TV

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Lazio (İtalya) Yayın yok

22.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Marsilya (Fransa) Yayın yok

22.00 Sarpsborg (Norveç) - Genk (Belçika) beIN Connect

22.00 Malmö (İsveç) - Beşiktaş beIN Sports 1

22.00 Standard Liege (Belçika) - Akhisarspor beIN Sports 2

22.00 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya) beIN Connect

22.00 Jablonec (Çekya) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Yayın yok

22.00 Chelsea (İngiltere) - Vidi (Macaristan) beIN Connect

22.00 BATE Borisov (Belarus) - PAOK (Yunanistan) Yayın yok

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