Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Detaylar ve kura çekiminin yayın bilgileri haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer alacak. Grubunu lider bitiren Galatasaray 'ın son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.
Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Exxen ve UEFA'dan canlı yayınlanacak kura çekiminin detayları fanatik.com.tr'de...
İŞTE PLAY-OFFA KALAN TAKIMLAR
UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar
Real Sociedad
Rangers
Olympiakos
Napoli
Lazio
Braga
Dinamo Zagreb
Real Betis
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden
RB Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit