UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer alacak. Grubunu lider bitiren Galatasaray 'ın son 16 turu rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 15.00'te başlayacak. Exxen ve UEFA'dan canlı yayınlanacak kura çekiminin detayları fanatik.com.tr'de...

İŞTE PLAY-OFFA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar

Real Sociedad

Rangers

Olympiakos

Napoli

Lazio

Braga

Dinamo Zagreb

Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden

RB Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit