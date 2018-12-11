UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi artık herkesin merak konusu. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor ile başladığımız macerada grup aşamasından sonra Galatasaray ve Fenerbahçe yola devam edecek. Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti.

Son haftaya Malmö'nün 1 puan önünde giren Beşiktaş, rakibine geçilerek grupta 3. sıraya indi ve 2018/19 sezonunda Avrupa macerası sona erdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki son maçında deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup oldu.

Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kesinleşen rakipleri:

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girecek.

Galatasaray, seribaşı takımların yer aldığı torbadaki tüm takımlarla, sarı-lacivertliler ise Dinamo Zagreb dışındakilerle eşleşebilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Galatasaray, Fenerbahçe, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre).

Not: Fenerbahçe, aynı grupta yer aldığı Dinamo Zagreb'le son 32 turunda eşleşemeyecek.

Maçlar 14-21 Şubat'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçları 14 Şubat'ta, rövanşları 21 Şubat'ta oynanacak. Bir sonraki tur için kura çekimi ise 22 Şubat'ta yapılacak.



