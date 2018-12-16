Şampiyonlar Ligi'nde grubunda üçüncü olan Galatasaray ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında ikinci olan Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32. turunda devam edecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim olacak? İşte iki takım taraftarları bunu merak ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli. İki temscilmizde kuraya ikinci torbadan girecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı Avrupa Ligi’ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00’te gerçekleştirilecek. Tören TRTSPOR ve beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca detayları aynı anda fanatik.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada

Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)