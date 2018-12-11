UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi artık herkesin merak konusu. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor ile başladığımız macerada grup aşamasından sonra Galatasaray da yer alacak. Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce üst tura çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile birlikte rakibini belirleyecek. Beşiktaş'ın yoluna devam edip etmeyeceği ise gruptaki son sınavı olan Malmö mücadelesinde belli olacak.

Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kesinleşen muhtemel rakipleri:

D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu kurasında seri başı olamadığı için, statü gereği UEFA Avrupa Ligi gruplarını lider tamamlayan takımlardan biriyle eşleşecek.

Son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen 7 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden seribaşı olarak gelen 4 takımla birlikte, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bazıları kesinleşti.

İşte o takımlar:

Napoli

Valencia

Inter

Benfica

Salzburg

Zenit

Dinamo Zagreb

Arsenal

Dinamo Kiev

Chelsea

Eintracht Frankfurt

Not: Fenerbahçe, aynı grupta yer aldığı Dinamo Zagreb'le son 32 turunda eşleşemeyecek.

Öte yandan henüz liderleri kesinleşmeyen gruplardaki muhtemel rakip adayları ise şu şekilde (Satırdaki takımlardan yalnızca biri muhtemel rakip olabilir)

Bayer Leverkusen / Zürih

Real Betis / Milan

Villareal / Rapid Wien / Glasgow Rangers

Genk / Malmö / Sarpsborg

Krasnodar / Sevilla / Standard Liege

Maçlar 14-21 Şubat'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçları 14 Şubat'ta, rövanşları 21 Şubat'ta oynanacak. Bir sonraki tur için kura çekimi ise 22 Şubat'ta yapılacak.

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