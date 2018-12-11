Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray seri başı mı?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi artık herkesin merak konusu. Bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor ile başladığımız macerada grup aşamasından sonra Galatasaray da yer alacak. Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce üst tura çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile birlikte rakibini belirleyecek. Beşiktaş'ın yoluna devam edip etmeyeceği ise gruptaki son sınavı olan Malmö mücadelesinde belli olacak.

Peki Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. Beşiktaş da grubundan çıkmayı başarırsa, üç temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.

Maçlar 14-21 Şubat'ta

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun ilk maçları 14 Şubat'ta, rövanşları 21 Şubat'ta oynanacak. Bir sonraki tur için kura çekimi ise 22 Şubat'ta yapılacak.

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